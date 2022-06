Aiutiamo le persone a ristrutturare casa per renderla bella, funzionale e soprattutto unica per la propria famiglia e per i propri ospiti.

La progettazione di una casa richiede grande attenzione perché coinvolge una sfera molto importante della nostra vita, richiede cioè l’esperienza di un team di architetti di interni creativi e professionalmente affidabili. Studiare gli spazi di un’abitazione infatti è qualcosa di estremamente rilevante per la vita di chi in quella casa trascorrerà molto tempo, per questo motivo non è certo un’attività che può essere lasciata al caso. Convinti dell’importanza dell’architettura della casa per la vita delle persone, abbiamo così creato uno studio dedicato esclusivamente all’interior design: uno studio che si occupa della creazione di ambienti domestici funzionali e capaci di suscitare emozioni, di rendere migliore la vita di chi in questi ambienti abiterà. L’architetto Roberto Silvestri segue scrupolosamente tutte le fasi della progettazione e della realizzazione degli interventi lavorando in stretta collaborazione con il suo team di architetti di interni, individuando soluzioni innovative e appropriate per ogni singolo cliente. Non si tratta di progetti standard e ripetitivi, ma case pensate e progettate su misura per chi le abiterà. I progetti sono sempre differenti uno dall’altro, perchè realizzati per persone diverse con modi e stili di vita che non possono mai essere considerati simili. Le competenze comprendono tutti i campi legati alla ristrutturazione: dalla progettazione architettonica all’intervento strutturale, dall’impiantistica elettrica alla termo-idraulica, dalla bioarchitettura alla domotica, dall’arredamento all’illuminotecnica. Questo per assicurare la massima completezza e coordinare in modo efficiente tutti gli interventi.