L'Architetto Piercesare Bozzalla Canaletto laureatosi nel 1979 in Architettura, è iscritto all’Albo degli Architetti di Firenze;

E' membro dell’ AIAPP – Associazione italiana di Architettura del Paesaggio aderente all’IFLA – International Federation of Landscape Architects

E’ stato allievo e per molti anni assistente del Prof. Pietro Porcinai (universalmente annoverato fra i più grandi paesaggisti del mondo) e opera dal 1971 esclusivamente nel campo dell'architettura del giardino e del paesaggio, per committenti pubblici e privati (sistemazioni paesaggistiche e ambientali, giardini e parchi pubblici e privati, giardini storici, aree verdi urbane, aree verdi di complessi residenziali, turistici, alberghieri, industriali, sportivi eccetera) nei seguenti campi:

• progettazione e supervisione nella costruzione di giardini e parchi privati, giardini pensili, giardini d'inverno, serre ornamentali e terrazze di alto valore estetico, per prestigiose personalità di tutto il mondo (vedi lista allegata dei maggiori progetti negli ultimi anni)

• recupero di giardini storici e restauro della vegetazione in grandi aree per Enti Pubblici Soprintendenze Ministeri : Parco archeologico di Cuma (Napoli), parco archeologico di Paestum (Salerno), anfiteatro greco di Sarno (Salerno), parchi archeologici: Fasil Imperial Compound, Fasil Bath e Kuskuam a Gondar (Ethiopia) eccetera

• aree verdi urbane ed extraurbane: asse verde del nuovo Centro Direzionale di Napoli (per Mededil IRI Italstat) , via Lauria a Napoli, eccetera

• parchi pubblici: Parco della Rimembranza di Gattinara, Parco giochi d'acqua Aquazzurra a Bologna, Parco La Pineta di Radicondoli, Parco Urbano di Atares all’Avana, Cuba; eccetera

• inserimento ambientale di strade e parcheggi: strada statale San Massimo - Campitello Matese (12 km) per IRI-Italstat (CB), parcheggio visitatori Parco della Burcina a Pollone (Biella), eccetera

• aree verdi di musei, scuole, edifici industriali: Musei Statali di Paestum e Pontecagnano, uffici Merloni Elettrodomestici Indesit/Ariston a Fabriano (Ancona), stabilimento Ellesse a Corciano (Perugia), uffici Giorgio Armani Co. a Milano, uffici Fisac a Como, stabilimento Clivet Clima a Feltre (Belluno); Distillerie Nardini a Bassano del Grappa; eccetera

• aree verdi di alberghi, ristoranti, campeggi, villaggi turistici, ospedali, residenze protette, aziende agricole: Hotel Villa D’Este a Cernobbio (Como); Romantik Sporting Hotel Villa Maria a Francavilla al Mare (Chieti); Relais & Chateaux La Collegiata a San Gimignano (Siena); Hotel Villa la Massa a Firenze, Saint Raphael Resort in Limassol, Cyprus: Aegli Caffé Ristorante ad Atene; Clinica Villa Serena a Pescara, eccetera

• ricerche, studi e progetti di compatibilità ambientale, restauro paesaggistico, barriere acustiche, frangivento, dune verdi per controllo microclima e riduzione dell’inquinamento.

Gli interventi paesaggistici progettati perseguono lo scopo del miglior inserimento ambientale abbinato al massimo livello estetico, in tutti gli aspetti del territorio alla piccola e grande scala, fra cui, a titolo esemplificativo:

• movimenti di terra estetici e funzionali

• drenaggi e consolidamento scarpate

• pavimentazioni carrabili, percorsi pedonali

• impianti irrigazione, antincendio, illuminazione

• recinzioni, cancelli, cancellate

• laghi, piscine, fontane, vasche idromassaggio, giochi d'acqua

• impianti e accessori per piscine: depurazione, illuminazione, riscaldamento, coperture

• giochi bambini

• arredo urbano, mobili da esterni, pergole, gazebi

• campi sportivi, impianti e attrezzature sportive

• scelta di piante adatte dal punto di vista estetico, funzionale, ecologico e pedologico

• eccetera

Le suddette prestazioni professionali comprendono studi di fattibilità, progetti di massima o studi preliminari, disegni esecutivi, specifiche tecniche, capitolati e contratti, direzione lavori sul posto.

I suoi progetti possono essere ammirati in Toscana, Piemonte, Marche, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e in tutta Italia come pure in Francia, Monaco, Svizzera, Grecia, Cipro, Libano, Etiopia, Cuba eccetera.