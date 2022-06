Martini & Pari, giovane e dinamica realtà, da tempo è tra le aziende più attive e competenti nel settore delle forniture tessili ed alberghiere a livello Nazionale ed Internazionale. Già dal 1999 opera nel settore per garantire massima qualità di tessuti e lavorazioni, accanto ad una grande attenzione alle esigenze individuali dei propri clienti.

Sempre attenta alle novità del mercato e alle nuove tecnologie, Martini & Pari propone oggi la propria produzione di tendaggi e copriletto coordinati ignifughi, perfettamente adeguati agli standard di sicurezza richiesti in hotel.

E poi tutta la biancheria hotel per la camera, con spugne bagno, teli mare e tutto ciò che vi occorre, personalizzato con l’applicazione di loghi o decorazioni legati alla promozione del vostro hotel.

Grande attenzione anche nel tovagliato, disponibile in un’ampia gamma di tessuti, dalle fiandre al misto poliestere antimacchia e no-stiro, fino ai meravigliosi tessuti naturali come il lino, tutti sempre garantiti e testati per un numero elevatissimo di lavaggi industriali.

L’azienda si completa offrendo anche una vasta gamma di accessori Hotel, (linea Cortesia, oggettistica, casseforti, minibar, Tv ecc.), per offrire un servizio All-Inclusive per il Vostro Hotel.

Per qualsiasi informazione o richieste particolari, la nostra squadra composta da architetti, designer, tappezzieri e tecnici, sarà a completa disposizione per offrire la soluzione perfetta per il Vostro Hotel.