Ceramiche Refin nasce nel 1962 e diventa negli anni un punto di riferimento per il mercato ceramico italiano ed internazionale. Parte del Gruppo Concorde dal 1998, la mission di Refin è quella di realizzare, nel mercato delle piastrelle in ceramica destinate alla progettazione di ambienti del commerciale leggero e del residenziale evoluto, soluzioni d’arredo di alta qualità tecnologica, di immagine e design italiano, attraverso una gestione d’azienda che rispetti i valori etici e di tutela ambientale.

Tecnologia all’avanguardia e grande capacità produttiva: Ceramiche Refin unisce l’estetica alla tecnologia, la creatività alla tradizione. Senza mai rinunciare all’utilizzo di materie prime di alta qualità, l’azienda ha ampliato la propria gamma per offrire prodotti che rispondano alle diverse esigenze abitative ed al gusto più moderno.

L’azienda, particolarmente attenta ai temi di responsabilità ambientale, ha ricevuto la certificazione volontaria di prodotto dall’ente internazionale DNV (Det Norske Veritas) ed applica i requisiti richiesti dalla certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa dal U.S. Green Building Council, la più importante certificazione americana in materia energetica ed ambientale.

Nel 2005 Refin ha dato vita al laboratorio creativo DTS (DesignTaleStudio), un progetto innovativo ed unico nel suo genere, una sinergia tra artigianalità ed arte, innovazione e sperimentazione per realizzare prodotti unici nel panorama della ceramica artigianale.