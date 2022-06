La MANINI ENGINEERING SRL è un'azienda a conduzione familiare che nasce in Toscana. Progettiamo e realizziamo chiavi in mano nuove CASE ECOLOGICHE IN LEGNO (in tutta Italia) e RISTRUTTURAZIONI COMPLETE IN BIOEDILIZIA dei nostri bellissimi casolari presenti in Val D'Orcia, nelle Crete Senesi, e nel Chianti.