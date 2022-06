GIUSEPPE BAVUSO (1959), architetto e designer

vive e lavora in Seregno. Nei suoi progetti coniuga il rigore del segno quasi minimalista con una grande ricerca tecnica, attraverso il sapiente uso di materiali tecnologici ed innovativi. Le prime esperienze professionali lo vedono impegnato nella progettazione di importanti opere in diversi settori, spaziando dall’architettura, all’arredamento di grandi spazi comuni, alla progettazione di interni per treni e vagoni letto. Dal 1986, con il proprio studio di Product Design progetta per aziende di apparecchiature bio-medicali. Nel settore dell’arredamento, collabora con diverse aziende, in qualità di progettista ed Art Director, occupandosi del prodotto nella sua totalità, dall’ideazione, all’ingegnerizzazione, alla comunicazione visiva.