MoMAng è un collettivo di designer

baresi fondato nel 2011.

Nel 2012 collabora con l’associazione XScape, al progetto “Metti una sera a cena” nel corso delle Attività partecipative del Programma di Rigenerazione Urbana di Via Leuca a Lecce e realizza Q-Cina, una cucina mobile utilizzata durante le attività laboratoriali di strada e l'evento finale della cena di quartiere.

Nel 2013, nell’ambito di “RadioMateriality”, progetto internazionale di residenza d’artista, realizza una piccola architettura a volume zero Radiocasa, un presidio "attivatore" dello spazio aperto che rielabora la forma archetipica della casa.

MoMAng espone al FuoriSalone in occasione del Milano Design Week 2013 al at DO UT DESIGN Festival.

Nello stesso anno viene selezionato per partecipare ad Operae 2013 “Festival internazionale di Design autoprodotto” a Torino, con entrambi i progetti.

In occasione della Milano Design Week 2014 MoMAng è stato selezionato dallo staff di Esterni per la sesta edizione del Public Design Festival il cui tema è la cucina di strada e le nuove forme di socialità urbana.

A Maggio 2014 arriva la selezione per DtoB – Design to Business a Bari all’interno della prima edizione del Puglia Design Days.

A Giugno del 2014 Q-Cina partecipa ad Ortinfestival nella sezione Street Food nella splendida cornice della Venaria Reale appena fuori Torino.