Biodesign pools è un'azienda che produce piscine diverse rispetto a quelle scatolari. Anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di laghi le hanno permesso di concepire una tecnologia innovativa per la realizzazione delle piscine. La tecnologia Biodesign sostituisce le pesanti strutture portanti in cemento armato con una struttura realizzata in pietre naturali combinate con materiali molto più performanti che grazie, alle caratteristiche di non invasività, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente. Biodesign crea piscine particolarmente apprezzate per naturalezza e godibilità, simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche. Ma non è l’estetica l’unico valore aggiunto di questa tecnologia, bensì la grande godibilità di balneazione e vivibilità che essa offre, grazie alla possibilità di modellare, in modo semplice, spiagge con bagnasciuga, sedute o lettini sommersi e zone nuoto, ottimizzando l’arredo interno della vasca come qualunque altro ambiente della casa.

Così è nata la tecnologia Biodesign: una combinazione di prodotti naturali sapientemente integrati con le migliori tecnologie di impermeabilizzazione e i più performanti leganti di consolidamento strutturale.