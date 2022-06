BAAG atelier è uno studio internazionale di architettura e design con sede a Cuneo.

Nasce dall'idea di due giovani creativi dopo una precedente avventura che ha portato alla pubblicazione dei propri lavori sulle più importanti piattaforme del settore (atelier qbe3). L'idea è quella di concepire lo studio come una "bottega di idee" un vero e proprio "spazio creativo" aperto ad ogni tipo di contaminazione nel campo delle arti in generale. In campo architettonico il lavoro dello studio si concentra sul "recupero" del paesaggio urbano attraverso un'attenta analisi del contesto e delle sensazioni che le città trasmettono come organismi propri di vita. In continua ricerca del "senso dell'architettura", l'atelier passa dalla sperimentazione nell'ambito della forma, della strutture, dello spazio, attraverso una nuova concezione e impiego della percezione sensoriale.

...la ricerca di un'architettura che vada oltre gli edifici...questo è quello di cui abbiamo bisogno... e questo è il nostro compito e responsabilità...

Lo studio, composto dagli architetti Badoero Francesco e Garis Valentina, si occupa prevalentemente di progettazione architettonica di interventi ex novo/ristrutturazioni e di interior design di spazi residenziali/commerciali/direzionali.