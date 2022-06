L'azienda "l’Arte del Cotto di Federico Bartoccini" nelle sedi di Castel Viscardo (TR) realizza, esclusivamente a mano, varie tipologie di prodotti biologici ed ecosostenibili nel settore dei pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni, per opere da ristrutturare o nuove, di aspetto antico o moderno, per uso civile o commerciale. I tecnici ed i maestri "fornaciari" sono a disposizione dei progettisti per illustrare il materiale, le varie fasi di lavorazione, suggerire il prodotto più idoneo alla progettazione in questione, personalizzarlo come più il cliente lo desidera. Il Sig. Bartoccini segue personalmente il ciclo produttivo, dall'estrazione dell'argilla dalla cava, alla macinatura, all'impasto, allo stampaggio, all'infornatura, alla cottura e la selezione finale. L’azienda è organizzata per offrire soluzioni complete e chiavi in mano, per questo la posa viene fornita con maestranze proprie, così da garantire la miglior resa possibile.