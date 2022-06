WelcHome Immobiliare, con sede in Sardegna a Quartu Sant'Elena, è un'agenzia immobiliare creata da Pietro Scano e Daniele Lecis dopo una lunga esperienza in un importante franchising immobiliare.

L'obiettivo è stato dal primo momento quello di creare un'agenzia immobiliare vicino alle esigenze del Cliente, sempre attiva ed innovativa, attenta alle nuove tecnologie e pronta ad essere un punto di riferimento, non solo per i propri dipendenti e clienti, ma anche per i colleghi. Questo ha portato WelcHome Immobiliare a ideare e sviluppare un nuovo modo di comprare e vendere casa, l'Acquisto Programmato che rapidamente si sta diffondendo in tutta Italia e che ha l'ambiziosa aspirazione di porsi come valida alternativa al mutuo al 100%. Il mercato immobiliare che siamo stati abituati a conoscere è cambiato, allo stesso modo le agenzie immobiliari devono cambiare il loro modo di operare, facendo tesoro delle passate esperienze. WelcHome Immobiliare si vuole affacciare a questo nuovo modo di affrontare il mercato immobiliare mettendo a disposizione l'esperienza maturata, la professionalità e l'entusiasmo dei propri soci e dipendenti.