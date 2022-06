Darchitettura know-how:

Darchitettura è un'azienda internazionale di progettazione e realizzazione arredamenti, come Millworker e General Contractor fondata nel 2005, il nostro impegno è quello di offrire il massimo livello di qualità, fornendo ai nostri clienti un servizio integrato e completo per il processo di costruzione di progetti Contract Retail e Commerciali in diverse aree del mondo.

La forza della Darchitettura è la capacità di interpretare con precisione le esigenze dei propri clienti, offrendo una vasta gamma di servizi professionali. Siamo in grado di comprendere e rispondere alle più esigenti richieste, in termini di finiture e complessi particolari architettonici, siamo in grado di supportare con un qualificato nostro team di progettazione il cliente, aiutando la definizione di tutti i dettagli costruttivi necessari. Fornendo disegni esecutivi di costruzione che garantiscono il massimo livello di controllo, feedback e verificando con esempi di materiali e prototipi le più particolari lavorazioni.

Attraverso il nostro team di architetti, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati, se necessario, si può anche sviluppare una serie completa di disegni costruttivi che affiancano il cliente come un supporto tecnico progettuale. Siamo organizzati in modo tale da garantire per ogni cantiere un responsabile di riferimento, un capo cantiere che supervisiona e coordini i lavori, creando una sinergia con il cliente fino ad avere un vero e proprio rapporto di fiducia.

La realizzazione degli arredi viene sviluppata e monitorata all’interno dell’azienda. Darchitettura può contare su un ampio subappaltatori internazionali di qualità di alta gamma, alcuni dei quali lavorano in esclusiva per Darchitettura. Arrivando a coprire aree internazionali come in Medio Oriente, Russia, Paesi dell’Est Europa,e USA.

Darchitettura è attenta a rispettare il contratto ottimizzando al meglio i costi sia di produzione sia di montaggio, la professionalità delle persone permette di fornire un sicuro servizio con un ottimo rapporto di qualità e prezzo, ma rimanendo sempre competitivi nel mercato.