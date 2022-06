Siamo un Interior Designer e un Industrial Designer che nel 2012 hanno fondato lo Studio MP Architettura & Design ; un laboratorio creativo nel quale si sviluppano progetti di design di prodotto, interni e architettura grazie alla collaborazione di artigiani e aziende della provincia di Firenze e Pistoia.

I nostri progetti nascono prevalentemente attraverso il percorso di autoproduzione che ci permette di bypassare le tempistiche della produzione industriale avendo completa autonomia sulla gestione del concept. Così facendo è possibile seguire l’intero iter progettuale ponendo attenzione ai particolari tipici dell’artigianato made in Italy. Diversi sono i nostri brevetti che pongono attenzione all’innovazione stilistica, tecnologica e alle tematiche energetiche. Due sono i brevetti rivolti a problematiche relative alla mobilità per persone diversamente abili attualmente in fase di autoproduzione. Il Design è un’arte flessibile che ha il dovere morale di ascoltare e consigliare tutte le singole necessità di ciascun utente senza perdere di vista il suo compito principale… innovare. Farsi capire dal pubblico non vuol dire assecondare il pubblico nei suoi gusti più banali. Vuol dire invece approfondire la conoscenza delle possibilità di percezione del pubblico e partire da questi dati per comunicare qualcosa che il pubblico ancora non sa. La “mission” di Studio MP è quella di fornire un’ampia gamma di servizi dedicati alla produzione di progetti per privati e aziende; servizi che spaziano dalla ricerca stilistica alla progettazione e alla prototipazione. Seguiamo i nostri clienti dalla nascita dell’idea alla sua realizzazione accompagnandoli per tutto iter produttivo e fino all’utenza finale.

