Marta Carraro, architetto del Paesaggio, socio AIAPP, è nata a Genova dove si è laureata nel 2009 in seguito a diverse esperienze formative e lavorative all’estero tra cui Spagna e Portogallo. Successivamente ha continuato la sua formazione partecipando alle attività culturali e ai laboratori di ACMA, Master in Architettura del Paesaggio a Milano fino al 2011 quando ha fondato lo studio continuando tuttavia a collaborare con diversi studi di architettura come consulente.

Lo studio si occupa della progettazione e realizzazione di spazi aperti quali parchi, terrazzi, giardini ed installazioni sia in ambito pubblico che privato. Marta segue tutti i livelli del progetto dal sopralluogo alla direzione in cantiere passando per le diverse fasi che lo compongono: progetto della vegetazione, studio dell’illuminazione, della pavimentazione e degli arredi, analisi di fattibilità economica ed eventuali pratiche edilizie. Lo studio si avvale della collaborazione di agronomi, giardinieri ed artigiani con i quali lavora per personalizzare ogni spazio creando ambienti ed arredi su misura, unici.