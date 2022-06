MirraToscano Architetti è un gruppo di progettazione nato dalla volontà di due giovani architetti [Francesco e Nicola] di mettersi alla prova in contests di ampio respiro, nazionale e non, affiancati di volta in volta da amici-colleghi animati dalla stessa passione. Terminato il percorso universitario, parallelamente ad esperienze professionali individuali nei rispettivi luoghi natii, forti di corsi formativi post laurea si dedicano ai concorsi di architettura convinti di potersi confrontare con tematiche nuove ed affascinanti difficilmente affrontabili nella quotidianità.