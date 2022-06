ARCHITETTURA E CONSULENZA FENG SHUI.

ABITIAMO LA VITA

Il Feng Shui è un’antica disciplina di origine taoista che progetta la qualità dello spazio, dalla pianificazione urbanistica alla costruzione di centri abitativi, lavorativi e commerciali. Il Feng Shui nasce dall’osservazione della Natura e studia la relazione fra Uomo e Ambiente, individuando le condizioni ottimali per l’abitare.

LA NOSTRA CASA

Quando torniamo a casa la sera dopo una giornata intensa desideriamo essere accolti dall’abbraccio rigenerante della nostra abitazione. La casa è il nostro nido, rappresenta il nostro territorio e racconta la nostra personalità, il nostro stile e le nostre emozioni. La casa è un organismo che riflette le dinamiche interiori e relazionali della nostra Famiglia.

Molti fattori influenzano la qualità dello spazio. Per esempio, la corretta scelta e disposizione dei colori può aumentare la qualità vibrazionale degli ambienti. Anche l’orientamento della casa, la sua forma e l’organizzazione interna delle funzioni e degli arredi possono potenziare gli ambienti rendendoli vitali e accoglienti.

Stai cercando casa e vuoi essere sicuro di fare la scelta giusta? Vuoi ristrutturare/arredare i tuoi spazi e desideri organizzarli in modo funzionale e armonioso? Stai pensando di affittare/vendere il tuo immobile e vuoi valorizzarlo prima di metterlo sul mercato?

L’Architettura Feng Shui fornisce gli strumenti per organizzare lo spazio in modo elegante, funzionale e consapevole, rivitalizzando e nutrendo al contempo gli aspetti della vita riflessi nell’organismo-casa.

IL LUOGO DI LAVORO

E’ esperienza comune entrare in un negozio, in un ufficio o in un hotel e sentirsi a proprio agio, così come talvolta avere la sensazione di essere in un ambiente freddo, respingente e disorganizzato. Gli elementi che influiscono sulla percezione dello spazio sono molteplici. Il successo del proprio lavoro deriva anche dalla propria immagine aziendale e dall’emozione che comunica, dall‘ospitalità verso i clienti, dalla scelta del design e dalla cura dei dettagli. Organizzare in modo funzionale gli ambienti e i percorsi, utilizzare in modo coerente il colore, i materiali, gli arredi e le luci è determinante per esprimere il proprio stile e l’esclusività del proprio servizio.

Se miri ad aumentare i risultati professionali, valorizzare i tuoi servizi e lavorare in un ambiente positivo, la corretta organizzazione degli spazi ti permette di potenziare la qualità della tua attività creando allo stesso tempo un ambiente di lavoro equilibrato, confortevole e attraente in grado di comunicare professionalità e valore.

LA CONSULENZA FENG SHUI

Ogni consulenza è personalizzata e definita in relazione ai desideri e agli obiettivi concordati insieme al cliente. In genere la consulenza parte dal sopralluogo di analisi e si sviluppa con la progettazione e l’organizzazione complessiva degli spazi fino alla realizzazione e alla definizione dei dettagli decorativi e di arredo.

UOMO-SPAZIO-ENERGIA

Ogni persona è unica. L’armonizzazione degli spazi si sviluppa dalla relazione fra le caratteristiche del luogo e quelle degli abitanti attraverso l’analisi della carta energetica natale (Ba Zi). Questo servizio permette di conoscere le proprie caratteristiche energetiche (equilibrio dei cinque elementi nel tema natale) e di organizzare gli ambienti in modo personalizzato, individuando, per esempio, la posizione ottimale per letto e scrivania, i colori e gli orientamenti più favorevoli.

CORSI E WORKSHOP

Vuoi conoscere potenzialità e caratteristiche della tua casa? Desideri renderla accogliente e rigenerante? Ti interessa creare un ambiente di successo per la tua attività lavorativa?

Se desideri approfondire i principi dell’Architettura Feng Shui, accrescere la qualità della tua vita relazionale, familiare e lavorativa e arredare il tuo spazio in modo elegante e consapevole, il workshop sull’Architettura Feng Shui potrebbe essere interessante per te. Contattaci per informazioni sul prossimo incontro.