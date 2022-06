Lisa Corti è sinonimo di colore, trasparenza e creatività.

L’azienda ha sede a Milano e l’Home Textile Emporium è al tempo stesso laboratorio e showroom, un luogo speciale dove Lisa Corti disegna i tessuti che compongono le sue linee di arredamento per la casa e di abbigliamento per adulti e bambini.

L’Oriente e il suo patrimonio culturale e creativo - dall’India all’Asia centrale, dalla Cina al Giappone - rappresentano la fonte di ispirazione inesauribile per Lisa Corti. Ed è in India che trova mussole di cotone finissimo, organze e cotoni bianchissimi, colori ottenuti da lapislazzuli o con l’ossidazione del rame. Da questi materiali crea i suoi tessuti stampati a mano, con un gusto particolare e sofisticato che non insegue le mode perché è senza tempo. Il suo stile è profondamente italiano, ma ogni singolo pezzo viene realizzato in India da artigiani specializzati, che seguono ogni fase della produzione, dalla tessitura e tintura del cotone fino alla stampa manuale su tessuto con l'antica tecnica del block print.

L’avventura di Lisa Corti prende forma 25 anni fa nella sua casa in via Meda a Milano. Più che una casa, un vero e proprio atelier dove è nato e ha preso vita l’Home Textile Emporium. Poco dopo è stato aperto lo showroom di via Conchetta, un suggestivo laboratorio in prossimità del Naviglio, che ha visto crescere con successo il marchio Lisa Corti, fino a raggiungere oggi la sua dimensione definitiva nella sede di via Lecco, a pochi passi da Porta Venezia.

Il suo successo come designer è cresciuto di anno in anno ed ora i suoi prodotti sono venduti in quasi tutto il mondo, negli store più esclusivi degli Stati Uniti, nell’Emporio di Milano e nei franchising di Firenze, Roma, Turchia e Brasile. Ma c’è ancora spazio per evolversi, ci sono molti traguardi da raggiungere, tanti sogni da realizzare, consolidando tutto ciò che finora è stato costruito e affrontando con il solito entusiasmo e l’esperienza acquisita sempre nuove sfide.