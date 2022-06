Olympic Italia Piscine - Costruzione Piscine

Azienda Siciliana, inizia a svolgere la sua professione prima in ambito regionale, per poi ampliare la sua attività in tutte le regioni d'Italia ed in alcuni paesi del Nord Africa. Nel campo delle costruzioni da 3 generazioni e 30 anni di creazioni di spazi non solo blu.

Vende e Costruisce Piscine e centri benessere sia per uso pubblico che privato. La piscina: il nostro mestiere.

A seguito della crescita esponenziale della propria attività, Olympic Italia Piscine ha investito nella ricerca e sviluppo delle tecnologie avanzate ed affidabili nella costruzione di piscine consentendole di realizzare dei modelli di piscina esclusivi. Olympic ha imposto una svolta tecnologica nel mercato delle piscine, consentendo uno sviluppo della propria attività con l'apertura di diversi concessionari Olympic Italia Piscine in diverse regioni italiane.

La "Olympic Italia", costruisce piscine di qualsiasi forma e dimensione e distribuisce piscine in kit e relativi accessori, quindi dal produttore al consumatore, evitando di far lievitare i prezzi dovuti ai passaggi tra i produttori, distributori, rappresentanti nazionali e di zona.

Nata per rispondere alla crescente esigenza del mercato, opera nel settore con la gamma più completa di Piscine, componenti ed accessori. Olympic Italia piscine può vantare migliaia di realizzazioni in Italia tra cui il 50% nella propria terra di origine: la Sicilia.