I-MINDteam© è l'acronimo di ITALIAN MIND. Effettivamente l' I MIND è un team di giovani menti e architetti che hanno un'esperienza di più di otto anni in Italia. Dal 2011 il nostro fine è di portare, prima in Cina e poi ovunque, il design firmato Italia. Il nostro team è principalmente composto da architetti italiani e molti collaboratori in Cina e in Italia.