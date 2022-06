Vi invitiamo ad entrare in un mondo fatto di colori e profumi, pieno di intensità e di suggestioni, dove potersi perdere e vivere emozioni intense. Fiori, piante e aromi... trasformano il vostro habitat in un mondo incantato. Know how ed esperienza sono parte della nostra filosofia, che ogni volta ci permettono di proporre soluzioni innovative, uniche e inimitabili. Parchi, giardini, terrazzi, aiuole, giochi d’acqua e pareti verticali sono il nostro mondo. Un mondo fatto di tecnologia e natura, dove l’equilibrio tra gli elementi diventa l’essenziale per creare armonia. Questo siamo noi... e non ci fermiamo mai, siamo partiti dalle radici per arrivare ancor più lontano... lassù, confrontandoci ogni volta con nuove tecnologie, come nella progettazione delle pareti verticali, sia con essenze stabilizzate, sia con quelle naturali, utilizzando tecnologie all’avanguardia che consentono di creare veri e propri giardini verticali modulari per interno ed esterno. Lasciatevi sedurre, vi sapremo consigliare per costruire il vostro Eden. Immagine Verde.