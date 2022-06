IDAA ARCHITETTI nasce nel 2008, quando la creatività di due architetti si fonda in unica realtà con l'intenzione di realizzare delle architetture che fossero adeguate alle esigenze fisiche e psichiche delle persone che ne avrebbero usufruito gli spazi.

IDAA ARCHITETTI ha posto sempre molta attenzione alla persona e all'architettura , mira sempre al risparmio energetico, quindi alle architetture sostenibili.

Nella maggior parte delle volte l'essere umano deve adeguarsi allo spazio costruito, anche spazi ex-novo, adattando gli arredi, i materiali, tempi di riposo, i colori, le finiture, gli usi, gli stili di vita, creando piccoli ma continui disagi, talvolta economici che a lungo possono influenzare il benessere della persona.

IDAA ARCHITETTI avendo avuto sempre la consapevolezza di come l'ambiente che ci circonda sia l'espressione delle condizioni del nostro intimo, ha voluto invertire la tendenza; costruire ex-novo o adattare un architettura esistente in base allo stile di vita di chi lo avrebbe abitato, trasformando la propria casa in un luogo di rigenerazione e di gioia, in modo da favorire la nascita di sensazione di sicurezza, forza e felicità. Il primo approccio di IDAA ARCHITETTI con il cliente è stato sempre quello di delinearne il suo profilo, mirato ad individuare elementi intrinseci ed estrinseci, estrinseci o non, che avrebbero potuto arrecare disturbo o rendere felici. Sono stati sempre presi in considerazione i colori, i materiali, i profumi, i rumori, le luci, i ritmi di vita, la distribuzione degli spazi interni ed esterni, l'attività professionale e gli stessi sono sempre stati analizzati e combinati tra loro al fine di creare ambienti salutari, accoglienti e confortevoli anche dal punto di vista termico.

IDAA ARCHITETTI dal 2008 a oggi persegue gli stessi obbiettivi:

CONOSCENZA, CREATIVITÀ', INNOVAZIONE, SOLLECITUDINE E RESPONSABILITÀ' .