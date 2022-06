LIGHTING AND…

Lighting and è “ILLUMINAZIONE, E…” E’ un intreccio di esperienze in vari settori legati alla luce, al design, all’intrattenimento e alla moda. Per essere un’alternativa giovane, dinamica e attenta a quanto presente sul mercato.

“ILLUMINAZIONE” Perché Lighting and, dopo oltre 10 anni di esperienza maturata nel settore, vuole essere soprattutto un riferimento per progettisti, architetti, e privati per soluzioni illuminotecniche in grado di valorizzare al meglio gli spazi interni ed esterni.

“E…” Perché l’essenza di Lighting and è la voglia di aprire e confrontarsi con il Design, con le persone e con tutto ciò che può dare un valore aggiunto all’offerta di servizi legati alla consulenza illuminotecnica.

ll nostro primo valore aggiunto parte da basi solide: il ferro. La nostra ditta si occupa infatti anche della progettazione, produzione, e vendita di complementi d’arredo e oggetti di design su misura in ferro grezzo.

E poi… Il lato piacevole della vita. Per conoscerci meglio, per fare networking, per mettersi in mostra. Organizziamo cocktail, feste, conferenze, foto shooting, presentazioni prodotti ed eventi di vario genere.

Incontriamoci!!! Da noi le porte sono aperte, SEMPRE, a nuove collaborazioni, nuove tecnologie, alla sperimentazione!!!