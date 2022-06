Lo studio FA.ST opera in sinergia affrontando ogni giorno nuove avventure lavorative con lo spirito di chi ha voglia di mettersi in gioco. Stefano Farinasso fondatore dello studio, nasce a Torino il 4 dicembre 1971.Dopo il conseguimento del diploma prosegue gli studi iscrivendosi alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.Durante il percorso universitario svolge pratica presso diversi studi d'architettura ed imprese edili torinesi.Queste esperienze, supportate dall'insegnamento da parte di importanti architetti di fama internazionale gli permettono di confrontarsi agevolmente con il mondo del lavoro.Nel Febbraio 2001 si laurea a pieni voti in Architettura con relatore il Prof. Aimaro Oreglia d'Isola con una tesi di laurea intitolata "Progettare luoghi intermedi" e nello stesso anno si abilita all'esercizio professionale di Architetto.Nel maggio 2002 si iscrive all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino con il numero 5691.Nell'ottobre 2003 si abilita all'esercizio di attività di Coordinamento della Sicurezza negli ambienti di lavoro (ex D.Lgs 494/96 ora D.Lgs 81/08).Dal 2003 ad oggi frequenta corsi di aggiornamento e specializzazione relativi all'ambito energetico e della sicurezza.Nel gennaio 2003 intraprende la libera professione collaborando inizialmente con imprese del settore bancario e delle costruzioni residenziali.Progetta e segue la realizzazione di ville unifamiliari, ristrutturazione di appartamenti ed immobili di prestigio, è consulente dei maggiori istituti di credito italiani come Unicredit Banca SpA, Fondo Pensione Aziende Gruppo Unicredit, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA), dal novembre 2012 al 2017 è stato membro della Commissione Edilizia del Comune di La Loggia (TO) e dal 2015 al 2017 è stato membro del Focus Group Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Torino.