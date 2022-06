Sira Industrie è leader nella produzione di radiatori per il riscaldamento domestico. Titolare del rivoluzionario brevetto mondiale del termosifone in alluminio, messo a punto e registrato nel 1961, Sira Industrie garantisce una produzione di alta qualità “made by Italy”. I radiatori Sira vengono realizzati utilizzando le più moderne tecniche produttive per offrire il massimo delle prestazioni con il minor consumo energetico