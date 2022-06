Avete mai pensato cosa succede quando ci innamoriamo a prima vista? Le stesse sensazioni le viviamo quando entriamo per la prima volta nella "nostra casa". L'acquisto della casa è l'investimento più importante della nostra vita, pertanto è giusto dedicarci un'attenzione in più. Come Home Stager creo sogni su misura dei possibili acquirenti. Questo è il motivo per cui mi sono innamorata dell'home staging e ne ho fatto la mia professione, permette a chiunque di incontrare e vivere il proprio sogno.....

Curiosa ed appassionata, la creatività è una costante della mia vita, da presto ho iniziato a manifestare la passione per i colori e le arti manuali, cimentandomi in creazione e restauro di mobili anche con l’utilizzo di oggetti di recupero, oggetti che inizialmente creavo per il mondo immaginario delle mie bambole. Conseguo con successo una specializzazione post-diploma come Designer d’interni, giardini e vetrine, un Master in Computer grafica, modellazione 3D applicata all’architettura e sviluppo di render fotorealistici con l’inserimento delle progettazioni nel paesaggio e subito dopo un seminario di specializzazione in Home Staging. Seguo con particolare interesse diversi corsi di formazione manuale con la riscoperta di antiche tradizioni, ceramica, pelle, filiera della lana, feltro e nunofeltro. Adoro il cucito e le svariate possibilità che offre. Assemblo, cucio, plasmo le varie forme sino alla realizzazione finale. Mi piacciono i colori e le sue svariate applicazioni.

Adoro il Design, osservare le forme ed immaginarne una nuova funzione d’uso, cammino per le strade immaginandomi e reinventandomi gli interni delle abitazioni, spostando, togliendo o cambiando gli oggetti per creare sempre stili ed accostamenti diversi.

Sono un'appassionata "artigiana", invento e trasformo, persone, oggetti e luoghi sono le mie tele bianche.

Sono sensibile ai temi del riciclo, del risparmio energetico e dell'ecosostenibilità che cerco di attuare nel quotidiano.