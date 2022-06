Rifò si occupa di Restyling d'interni, Ristrutturazioni, Interior Design e Home Staging.

Siamo in tre: Olga Gabbrielli Relooker, Marta Tambellini Interior Designer e Stefano Giorgio della Santa Architetto, lavoriamo prevalentemente in Toscana.

Progettiamo e realizziamo progetti di Restyling e Ristrutturazioni partendo dall'idea condivisa con il cliente , fino a seguire tutta la direzione lavori della messa in opera, mantenendo sempre l'attenzione al particolare di recupero e al budget di realizzazione che per noi è un vero punto fermo.

"Siamo appassionate da sempre di arredi d'epoca e design. Non buttiamo via niente perchè tutto può essere recuperato. E' nell'ottica del recupero e del "re-inventare "gli spazi e gli arredi che progettiamo e realizziamo i restyling."L'emozione di rivedere che ogni spazio, ogni arredo può avere una seconda chance se inserito all'intero di una forte idea creativa che trasforma l'ambiente, appaga più di ogni altra cosa sia noi, che i nostri clienti.



Siamo specializzati in progettazioni e ristrutturazioni fortemente personalizzate sul cliente, in cui le scelte organizzative degli spazi, le selezioni di arredi, la palette colore degli interventi, garantiscono un effetto assolutamente unico, e in linea con le aspettative di chi ci affida la propria casa o attività commmerciale.

Ci occupiamo anche di progettazioni di spazi commerciali come uffici, ristoranti, bar, pub, palestre, abbiamo realizzato molti interventi a "budget controllato" grazie alla nostra capacità di individuare soluzioni di recupero a basso costo ma ad alto impatto visivo.

Quello che la gente dice di noi:

