Il mio studio si occupa principalmente di progettazione e ri-progettazione di ambienti in cui vivere. L'esperienza in una terra, la Sicilia, dove sono importanti sia le necessità di conservazione come quelle di innovazione, conducono la mia figura e quella dei collaboratori locali ad assumere un atteggiamento di rispetto per l'immenso patrimonio artistico italiano ma anche per le nuove tendenze e tecniche del costruire.