Umberto Junior Pappadia (Caserta 1981) nel 2005 si laurea in Architettura presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e dà vita allo Studio Architettura Pappadia seguendo le orme del padre arch. Giovanni Pappadia grazie al quale intraprende velocemente la professione abbracciandone pienamente la visione di architettura pragmatica fatta sui cantieri. Oggi, col prezioso affiancamento dell'arch. Laura Pappadia e di numerosi validi collaboratori, ha ampliato il panorama lavorativo e territoriale dello studio, costruito in oltre trenta anni di intensa e proficua attività. L'operato dello studio attualmente si incentra principalmente sulla progettazione architettonica e l'interior design nel campo privato e commerciale (retail). Da segnalare nel campo commerciale l'incarico per lo sviluppo della catena italiana di negozi monomarca MIA Make Up Milano (cosmetica).