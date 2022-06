Decor Group mette al servizio di imprese, studi di architettura e professionisti nel settore interior design serietà, competenza e professionalità. L’azienda offre servizi altamente specializzati in ambito tinteggiature di interni ed esterni, decorazioni, verniciature e sistemi di isolamento a cappotto e manutenzioni. Dal primo accurato sopralluogo, alle ultime rifiniture. La costante tensione al miglioramento del titolare Marco Cornetti e del suo team, l’attenzione a qualità, cura del cliente e innovazione tecnologica stanno portando Decor Group a collaborazioni sempre più importanti e ottimi riconoscimenti nel settore. Unendo a tutto ciò una grande passione per questo lavoro, la nostra crescita è in continua evoluzione, per cercare di migliorare, anche quello che ci sembra già ottimo e quindi poter dare al cliente finale un risultato che ci renda orgogliosi del nostro operato.