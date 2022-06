Tecno Arredo 3 shop è un negozio on line di complementi

d'arredo per casa con una vasta gamma di oggetti di Design per arredare con originalità gli ambienti in cui viviamo. I diversi complementi di arredo sono ideati dai famosi Designers, in una ricerca continua di materiali, forme, colori con una particolare attenzione alle tendenze del’arredamento. Tutti gli oggetti, rappresentano una proposta completa in grado di armonizzarsi con ogni tipo di arredamento, dal classico al moderno dall'etnico al minimalista, con la qualità del 100% made in Italy.

Oggetti trattati :quadri, appendiabiti, specchiere, sedute, pouff, tele, stampe, orologi da muro, quadri intagliati al laser, lampade, lampadari, vasi vintage, collezione bambini, giochi outdoor per bambini, arredo per esterno, arredo giardino, poltrone, tavoli sedie, librerie, articoli da regalo, oggetti di design, arredo vintage.

Marchi trattati:Pintdecor, Opion Ciatti, Quadri manie, Dialma Brown, Antartidee, Salvadori Arte, Colombini, Tonin Casa, Bontempi, Plust colletion, Feber, Smoby, Mauro Ferretti, Adriani e Rossi, Bloom, EmmeBi, Laser Art Style, La Rete.

Lo sconto/offerta che possiamo offrire è uno sconto del 5%. Il codice promozionale riservato per gli sposi è : ZANKYOU, inserendo la parola zankyou avranno diritto ad u no sconto pari al 5% su tutti gli articoli e noi potremo subito identificare la provenienza degli ordini.