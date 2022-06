In ogni progetto, una nuova sfida, la ricerca di materiali innovativi di nuove tecnologie, ma allo stesso tempo il rispetto della tradizione.Un attento studio sull' involucro edilizio ripensando nuovi aspetti energetici e funzionali nel rispetto del “genius loci”.Il concetto primario che emerge da ogni progetto è la volontà di non realizzare necessariamente dei capolavori fine a se stessi, ma ambienti, spazi , luoghi dove viverci vuol dire sentirsi a proprio agio, avvertire energia positiva, respirare benessere.Una ricerca che tende ad abbattere i fenomeni di inquinamento indoor attraverso un attento studio dei parametri bioclimatici e dei recenti sistemi che la domotica mette a disposizione.Sono convinto che un progetto di qualità, sia il frutto di una committenza capace e di un progettista coscienzioso, per questo amo conoscere a fondo i miei clienti, le loro abitudini e le loro esigenze, affinchè ogni progetto sia un "vestito sartoriale" che identifichi univocamente il proprietario o i fruitori di ogni manufatto.Lo studio effettua la progettazione di ogni manufatto architettonico in stretta collaborazione con : unicorc.it e unicostore.it