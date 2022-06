Fondata nel 1960 da quattro esperti imprenditori del settore del mobile, la SMA Mobili spa fin dall'inizio si è specializzata nella produzione di camere da letto e di soggiorni. Attualmente produce mobili dal design moderno, avvalendosi delle più avanzate tecnologie e di qualificati designer La lunga esperienza, unita all'alta specializzazione delle maestranze, consente all'impresa di produrre mobili di alta qualità in un'area di circa 30.000 mq., di cui 20.000 coperti dallo stabilimento e dagli uffici. L'intero ciclo produttivo viene realizzato all'interno della fabbrica per un maggiore controllo del prodotto. Grazie a questa scelta aziendale, i prodotti SMA Mobili sono molto apprezzati dal consumatore di fascia medio-alta. SMA Mobili è presente nelle principali fiere nazionali ed internazionali ed esporta in tutto il mondo.

Affidarsi a un azienda in grado di offrire una efficiente organizzazione a servizio della media e grande committenza alberghiera è la sfida che SMA CONTRACT DIVISION ha lanciato nel 2013. La gestione di ogni fase, dalla nascita del progetto, dalla logistica sia del trasporto che del collaudo, è la formula vincente che SMA ha deciso di attuare per tradurre passo dopo passo le idee dei nostri clienti in brillanti esecuzioni finali. Il nostro obiettivo è creare ambienti eleganti e accoglienti, per avvolgere la permanenza degli ospiti con calde atmosfere.