Serafino Zani concepisce e produce utensili per la cucina e la tavola. La profonda conoscenza della lavorazione dell’acciaio, unita a tecniche innovative di produzione, contraddistinguono il lavoro dell’azienda dal 1963. I prodotti di Serafino Zani sono il frutto della felice unione tra sapienza artigiana e design di altissima qualità.

Numa edita oggetti contemporanei in tiratura limitata o in piccole serie, realizzati con materiali della tradizione, come il peltro, il legno, il vetro, secondo linguaggi espressivi odierni.

Emporio Zani è il brand che affronta in maniera autonoma rispetto alla produzione Serafino Zani le richieste più attuali del mercato. Il design democratico e sostenibile informa tutto il programma di Emporio Zani e si declina esplorando materiali diversi dall’acciaio, dando vita a prodotti e progetti originali, in grado di prevedere le tendenze.

Memento l’Originale è il marchio di bicchieri che ha cambiato radicalmente la concezione e il ruolo del glassware, che si evolve in vero e proprio mezzo di espressione e di identificazione personale. Una costante ricerca nel settore della colorazione del vetro e nel drinkware ha consentito a Memento di dar vita a una palette esclusiva, inimitabile e personalissima.