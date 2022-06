Lo studio dell'arch. Roberta Mariano si occupa di servizi per l'architettura a 360°: dalla consulenza progettuale ed esecutiva per clientela privata e/o commerciale, alla stesura di certificazioni energetiche per la vendita/affitto degli immobili, perizie come Consulente Tecnico del Tribunale di Padova ma anche come consulente tecnico di parte, consulenza per facciate di edifici commerciali e progettazione e realizzo di strutture in acciaio esclusivamente su misura e uniche. Accompagno con sensibilità e professionalità i miei clienti, trasformando il loro sogno in realtà e concretizzandolo insieme. Un'occasione importante di scambio reciproco, che trasforma il lavoro fatto con passione in esperienza di vita concreta di ogni giorno.