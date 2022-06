L'architetto Massimo Spagnolo nasce in provincia di Padova nel 1963. Si diploma al Liceo Artistico Statale di Padova e successivamente si laurea in architettura all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Nel 1992 trasforma lo studio di grafica e design Avantgarde, già in attività, in studio di architettura. Si specializza in ristrutturazioni, operando su edifici in grave stato di abbandono e ridando nuova vita agli ambienti. Opera principalmente nel residenziale ma conta diversi progetti anche nel settore commerciale e direzionale. Assistenza in cantiere, cura del dettaglio, massima disponibilità all'interazione con la committenza , sono i punti forti dello studio che vi invitiamo a contatttare.