Commercializzazione e trasformazione di prodotti siderurgici.

Chi siamo

La Edilsider S.a.s., il cui stabilimento attualmente si estende su una superficie di circa 10.000 m2 di cui circa 4.500 m2 coperti, opera da diverse generazioni nel settore della commercializzazione e, da qualche anno, grazie ai nuovi investimenti, anche nel campo della trasformazione di prodotti siderurgici. La nostra attività è legata alla continua offerta di strumenti e prodotti per sostenere lo sviluppo e la crescita di artigiani e di Piccole e Medie Imprese del settore. Il tutto con l'ausilio di strumentazioni e know-how efficaci ed efficienti, al passo con l'innovazione tecnologica, capaci di arricchire continuamente l’offerta che da sempre contraddistingue l'azienda. Siamo forniti di un parco automezzi ed attrezzature per essere autosufficienti per le consegna e il montaggio. Commercializziamo una vasta gamma di prodotti Il nostro reparto di trasformazione è dotato di attrezzature e macchinari all’avanguardia per la produzione e la trasformazione

La produzione

La nostra produzione nasce dal desiderio di rispondere alle molteplici esigenze presenti oggi sul mercato e in quest’ottica si presenta estremamente variegata. Proponiamo una linea di grate, cancelli, recinzioni, serramenti di sicurezza, nonché tavoli ed elementi d’arredo, destinati a proteggere ed arredare con stile ogni tipo di ambiente.

La trasformazione

Le strutture da noi prodotte sono realizzate in moduli assemblati mediante bullonatura, escludendo così la saldatura durante la fase di montaggio. Per verificarne la perfetta funzionalità e risolvere eventuali incongruenze di montaggio impreviste, vengono interamente preassemblate presso la nostra officina.

La progettazione

Per noi nulla nasce dal caso. Ogni realizzazione è frutto di un’analisi e di una progettazione accurata, volte ad ottenere la massima qualità, versatilità e funzionalità, contenendo i costi e riducendo al minimo le difficoltà in fase di trasporto, montaggio e manutenzione. L’attenzione al dettaglio e la cura maniacale dell’aspetto estetico, oltreché quello strutturale, sono alla base del nostro processo produttivo. Tutti i particolari a vista vengono studiati e realizzati per armonizzarsi perfettamente tra loro. Anche il fissaggio, ove impossibile nasconderlo alla vista, viene progettato in modo da risultare esteticamente gradevole.

Le finiture

Questo tipo di realizzazione permette il trattamento superficiale di conservazione dei prodotti con zincatura; in seguito, ove richiesto, i componenti vengono sottoposti ad un trattamento di asportazione dei grumi di zinco e leggera sabbiatura per l’aggrappaggio della successiva verniciatura a polveri con processo elettrostatico che ne garantisce un miglior risultato estetico e una maggiore durata nel tempo rispetto alla pitturazione tradizionale. Siamo dotati delle certificazioni di qualità EN ISO 9001-2008 progettazione e fabbricazione di carpenteria metallica strutturale e EN ISO 3834-2:2006 per la fabbricazione di carpenteria metallica strutturale e della qualifica come centro di trasformazione.

Professionalità, puntualità, ricerca costante, qualità e prezzi coerenti con il valore dei prodotti rappresentano i nostri punti di forza.