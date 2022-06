La Gnosis è uno studio di progettazione caratterizzato da molteplici specializzazioni: si spazia dalla progettazione e realizzazione di interventi a scala urbana come master plan, spazi pubblici e parchi a tema, alla progettazione e realizzazione di edifici, agli allestimenti in luoghi ricchi di valenze storiche, artistiche e paesaggistiche nonché archeologiche ed architettoniche, fino ad interventi a scala più ridotta come oggetti di design per luoghi dedicati al tempo libero e alla ristorazione, alberghi, uffici e negozi.

Grazie all’apporto collegiale di un gruppo di progettisti ben articolato ed allo stesso tempo bene integrato da partners e collaboratori, caratterizzato da aggiornamenti continui su tecnologie innovative e materiali sperimentali adottati nel campo edilizio, forte di quindici anni di intensa esperienza progettuale e realizzativa, la Gnosis affianca qualsiasi committente sia pubblico che privato con piena consapevolezza delle problematiche concrete di costruzione, di allestimento ed organizzazione, di estetica e di marketing, di costi-benefici e di gestione.

Conosciuta come struttura flessibile e ben organizzata, la Gnosis si esprime in una prima fase tramite schizzi a mano libera, spesso ad acquerello, dove sono presenti in nuce già tutti gli elementi che troveranno piena definizione nei grafici esecutivi successivi, completi di ogni particolare costruttivo, con la consapevolezza che il controllo del dettaglio sia l’unico strumento per assicurare le perfetta rispondenza di quanto ideato a quanto disegnato e a quanto infine realizzato. I suoi lavori sono pubblicati tra l’altro su una monografia dei lavori dal 1990 al 2000, un libro sugli allestimenti museali, uno sketch book, una monografia dal 2000 al 2007 e il recente volume "Niemeyer e l'Aleph" sull'Auditorium di Ravello.

La Gnosis è intervenuta tra l’altro all’interno della città antica di Pozzuoli al Rione Terra, in molti Musei Campani, a Bagnoli per il Parco dello Sport, a Napoli per nuova sede de “La Rinascente”, a Ravello per l’Auditorium di Oscar Niemeyer e a Pozzuoli per la riqualificazione del Waterfront.

Dal 2008 entra a far parte come socio del Consorzio THP – The Italian A. & E. Italian Partnership: http://www.thpitaly.com

Per garantire l’espletamento di un servizio con standard costanti di qualità, la società è certificata secondo le disposizioni normative della ISO 9001:2008.