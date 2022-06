mag.MA architetture

nasce nel 2004 dalla collaborazione tra Marco Roggeri, Alessia Rosso e Gianpiero Peirano. Opera nei settori della progettazione architettonica alle varie scale, dal design al disegno urbano, per enti ed istituzioni pubbliche e per operatori privati. L'approccio al progetto avviene con coscienza critica ed in maniera multidisciplinare. Il tema compositivo viene sviluppato senza ricorrere a mimetismi linguistici, partendo da una fase analitica articolata e complessa ed adottando soluzioni progettuali in equilibrio tra le caratteristiche del luogo e l'obiettivo perseguito senza rinunciare alle necessità lessicali. Particolare attenzione è rivolta ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica. Lo studio si occupa della gestione dell'intero processo di produzione dell'opera di architettura, dalla fase di analisi ed ideazione alla consegna finale, seguendo in prima persona la direzione lavori, in un percorso di progettazione e controllo, nel quale la cura del dettaglio costruttivo è elemento fondamentale di unitarietà filologica. Ogni progetto può contare sull'apporto creativo di tutto il gruppo nella convinzione che le soluzioni migliori scaturiscano dallo scambio reciproco. I progetti e le realizzazioni dello studio sono pubblicati su riviste e libri del settore ed esposte in mostre di architettura nazionali ed internazionali.