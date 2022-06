La "Artmande" è un laboratorio d'arte specializzato in alta decorazione d'interni.

Per decorazione si intende tutto ciò che è teso a valorizzare uno spazio seguendo dei canoni estetici. Si può quindi decorare uno spazio usando delle tecniche di pittura o di scultura , usando una particolare illuminazione oppure degli stucchi o ancora creando degli speciali effetti con l'applicazione di differenti materiali su pareti, soffitti o pavimenti. Sono infinite le soluzioni per decorare uno spazio ed ogni volta si tiene conto dell'arredamento che vi sarà installato avendo come fine la bellezza e l'eleganza dell'ambiente.

La "Artmande" affonda le sue radici in Umbria, a Perugia, nel 1989. Ad iniziare in quell'anno è Marco Napoletano in collaborazione con altri artisti. Qualche anno dopo incontra Emanuela Multari, diplomatasi come lui in tecniche pittoriche pressol'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, ed iniziano il loro percorso professionale in comune collaborando con alcuni studi d'architettura della citta`. Nel 1997 si trasferiscono a Londra per vivere un'esperienza professionale internazionale, difatti la collaborazione con alcuni architetti della capitale inglese li portera` a realizzare, oltre che a Londra, alcuni lavori anche in Libano (Beiruth), in Svizzera (Lucerna, Zurigo), in Russia (Daghestan).A Londra rimangono per cinque anni durante i quali realizzano diversi dipinti per gli interni di importanti residenze private. All'inizio del 2003 tornano in Italia per mettere a frutto le loro esperienze sul territorio nazionale.