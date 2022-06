Lo studio Negozio Blu Architetti viene fondato a Torino nel 1993 ed è formato da Gustavo Ambrosini, Cristiana Catino, Paola Gatti, Carlo Grometto (con Mauro Penna fino al 2013). L’attività dello studio comprende diversi filoni di lavoro, dalla progettazione architettonica all’interior design, dal restauro alla progettazione urbana.

Nel 1994 vincono il concorso “Premio Schindler 1994. Risalire la città” (con Guido Rossi e studio

Granma) con un progetto di un sistema di risalite meccanizzate al centro storico di San Marino, oggetto di un successivo studio di fattibilità per il riutilizzo del tracciato ferroviario Rimini / San Marino su incarico della Repubblica di San Marino (1997).

Diversi progetti realizzati riguardano la riqualificazione di aree urbane.

A Savona intervengono nel ridisegno del waterfront della vecchia darsena di fronte al centro storico: passerella pedonale (1998, 1° classificato Premio Architettura Contemporanea Piemontese 2000, selezione Premio Luigi Cosenza 1998 e Premio Accademia di San Luca 2003) e complesso a corte e torre per residenze, uffici, commercio e albergo (2007, con R. Bofill e studio Settantasette).

A Torino redigono il masterplan per l’area ex industriale Carpano, in cui realizzano un albergo a 5 stelle nel vecchio Pastificio Italiano (2005, con In.Opera), il Centro polifunzionale Eataly e Museo Carpano (Premio Architetture Rivelate 2007 OAT), una piazza pedonale (selezionata per la V Bienal Europea de Paisatge, Barcellona 2008).

Nel comparto nord dell’area torinese elaborano lo Studio di fattibilità per la riqualificazione dei quartieri Barca e Bertolla (2008) in attuazione del Programma Casa della Regione Piemonte e il progetto di trasformazione dell’area industriale ex Sidauto (2010).

Nel campo dell’edilizia residenziale realizzano numerosi edifici a Torino e in Piemonte a partire dal

2003. Alcuni interventi in ambito alpino ricevono premi di architettura: a Sestriere (Premio Concorso Regionale

Architettura Montana di Qualità 2003), a Bardonecchia (Premio Architetture Rivelate 2010 OAT).

Realizzano diversi interventi nel campo del recupero degli edifici industriali. Di recente questo tema si è declinato in uno specifico filone di lavoro rivolto al settore dell’enogastronomia. Per la società Eataly, oltre al recupero dello stabilimento Carpano di Torino, hanno svolto studi di fattibilità per localizzazioni a Verona, Genova Milano, New York e hanno realizzato uno stabilimento di produzione della pasta e ristorante in un pastificio ottocentesco a Gragnano (2005), un ristorante ad Aosta (2006), il Centro Emanuele di Mirafiore nella storica tenuta di Fontanafredda (2010) e Eataly Incontra nel centro di Torino (2011).

Nell’ambito della ristorazione, hanno realizzato 5 esercizi della catena “Re Calamaro” a Torino, Firenze, Roma (2007-2009).

Nel 2009 vincono (con R. Rigamonti e S. Garnero) il 1° Premio del concorso di progettazione bandito dalla CEI “Nuove chiese. Progetto pilota 2008”, nuovo complesso parrocchiale a Racalmuto.