Il nostro gruppo di lavoro si e' sviluppato nelle botteghe artigiane, dove, per diversi anni, abbiamo imparato il "mestiere": trattare e scolpire un materiale antico come la Pietra di Vicenza. Le forme e le ombre di ogni pietra scolpita

sono frutto di una ricerca che unisce la scultura all'oggetto d'uso, in questo ambito ogni artista si esprime liberamente traendo spunto dalle linee classiche o dal design moderno. I manufatti da noi prodotti sono interamente scolpiti a mano e possono essere considerati pezzi unici, ogni forma risente della mano che la crea e le conferisce unicita'. Per questo ogni nostro manufatto e' completo di Certificato di Autenticita' Stonebreakers, con firma dell'autore, data di esecuzione e numero progressivo dell'opera.