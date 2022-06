Supercake è uno studio di progettazione. Gestisce,con approccio trasversale, progetti complessi di diversa natura e scala, dalla fase preliminare a quella esecutiva, lavorando in team con una serie di consulenti esperti e di fiducia. Particolare attenzione è posta al metodo progettuale, inteso come processo circolare:la sensibilità ai problemi e alle risorse (economiche, sociali e ambientali), la flessibilità del pensiero, l’originalità, la capacità di analisi e di sintesi, l’intuizione, la ridefinizione, guidano di volta in volta il progetto e la sua realizzazione consapevole.