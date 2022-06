Azienda artigianale, produzione di maioliche in terracotta prodotte e decorate interamente a mano secondo la tradizione sviluppatasi nel corso dei secoli. I colori e i disegni mossi dall'irregolarità di un supporto in cotto stampato artigianalmente, evidenziano l'intramontabile gusto delle antiche suggestioni italiane. Decori, colori e forme possono essere personalizzati secondo le diverse esigenze del cliente. Tutti i nostri materiali possono essere utilizzati per pavimenti e rivestimenti.