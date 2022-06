Kamaleontika nasce a Padova dall'idea di Vanna

e Francesca, esperte di arredamento, marketing e comunicazione. Abbiamo

iniziato l'attività nel 2011, sviluppando e promuovendo in Italia l'Home

Staging, la nuova strategia di marketing immobiliare, già largamente diffusa in

America e in molti paesi europei. Da allora idee e progetti sono cresciuti

velocemente e ci siamo specializzate in vari campi dell'arredamento, primo fra

tutti il Relooking sempre senza dimenticare l'importanza del marketing e della

comunicazione applicati a tutti i nostri progetti.