PRENDERSI CURA DEL MONDO ATTRAVERSO IL DESIGN CHE CI CIRCONDA, UNA SCELTA DI VALORE NEL DESIGN SOSTENIBILE.

LA DIFFERENZA CHE FA LA DIFFERENZA

Serena Fanara architetto e designer milanese, progetta elementi di design che spaziano dal piccolo oggetto all’arredamento ed all’illuminazione. Con il marchio SeFa Design by Nature fondato nel 2015, produce artigianalmente numerose linee di prodotti utilizzando esclusivamente materiali di orgine naturale e plastiche vegetali.

ALTO ARTIGIANATO ITALIANO+NUOVE TECNOLOGIE+MATERIALI 100% NATURALI

Per il suo lavoro di consulenza e per le produzioni del suo marchio, Serena Fanara ricerca costantemente materiali innovativi ed ecocompatibili per promuoverne l’utilizzo tramite la creazione di prodotti di design. Si avvale inoltre dell’utilizzo di macchinari per la manifattura digitale quali stampanti 3D, macchine per il taglio laser e frese a controllo numerico CNC. I prodotti creati con il marchio SeFa spaziano dai piccoli oggetti per la cucina ai gioielli, fino all’arredamento e all’illuminazione. I prodotti sono personalizzabili su richiesta o vengono progettati come pezzi unici per specifici clienti. SeFa collabora con altri marchi per la realizzazione di linee d’arredo ecologiche.