Cos’è Segno Italiano?

Segno Italiano è una agenzia in grado di valorizzare e commercializzare prodotti di alto artigianato italiano, a livello internazionale.

Attività

La sua attività è quella di creare sistema tra piccole imprese artigiane storicamente qualitativamente significative , attraverso una piattaforma sociale e multimediale, l’organizzazione di eventi creati ad hoc, l’istituzione di un blog di discussione e la realizzazione di video documentari.

La ricerca ed il censimento avviene in maniera accurata,si prediligono botteghe con una storia radicata nel territorio italiano, centennale nella maggior parte dei casi.

Si tutelano e promuovono i distretti con valori manifatturieri distintivi e peculiari, altamente riconoscibili per le specificità delle loro produzioni.

Segno Italiano lavora come agente commerciale sul mercato globale per gli artigiani, come editore contemporaneo di manufatti d’eccellenza con cui tracciare degli scenari tematici di domesticità italiana, come direttore artistico di collezioni sartoriali per i clienti, come progettista d’interni nella sfera del privato, del retail e della ristorazione.