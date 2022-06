Piscina Piu’… un’azienda leader nella costruzione di piscine e spa….come testimoniano tutti i nostri clienti

Piscina Più nasce dall'esperienza acquisita in oltre 25 anni di attività nel campo delle piscine e del trattamento delle acque, questo ci consente di proporre soluzioni su misura e personalizzate ad ogni esigenza, impiegando una tecnologia all’avanguardia, materiali di altissima qualità a prezzi chiari e concorrenziali, dettagliati in modo analitico in un preventivo concordato con il cliente, sia per il settore pubblico che per il privato. I vantaggi sono quindi evidenti e certi: un'unica figura con la quale interagire dall'inizio alla fine dei lavori, instaurando un rapporto di fiducia reciproca con il cliente.

La nostra filosofia

Avvalendoci di personale altamente qualificato e di provata esperienza, siamo in grado di assistere il cliente dalla fase di studio/progettazione dell'ambientazione, alla fase di progettazione dedicata dell'intera opera, avendo al nostro interno tutte le competenze sia per la parte strutturale che impiantistica, siamo in grado di gestire tutte le varie fasi del cantiere, sia per piscine ad uso privato residenziali che per piscine pubbliche o semi-pubbliche e centri benessere curando direttamente ogni fase della realizzazione e della successiva conduzione,

La nostra missione

Piscina Più progetta e costruisce piscine ed impianti, chiavi in mano avvalendosi della collaborazione delle migliori società fornitrici ognuna leader nel suo del settore, garantendo la massima tranquillità e professionalità E assiste il cliente nella manutenzione per tutta la vita dell’impianto garantendo qualità nell’assistenza e professionalità della manodopera.

La nostra professionalità, innovazione tecnologica e accurata selezione di tecniche e materiali garantiscono un servizio di alta qualità, ponendoci come punto di riferimento nel settore.

Tutela ambientale e qualità

Piscina Più punta a realizzare una "qualità pulita", nel rispetto delle regole di tutela ambientale. L'impegno ecologico si concretizza nell’attenzione rivolta all’uso efficiente delle risorse per evitare l’eccesso dei consumi. Quest’impegno si traduce nel minore spreco delle risorse e, quindi, in un minore utilizzo delle materie prime con la conseguente produzione dei rifiuti e scorie. Selezioniamo e scegliamo produttori che privilegiano l’utilizzo di materie prime biodegradabili ed eco-compatibili nella catena produttiva.