Lo studio di architettura Marastoni ha avviato la sua attività dalla prima metà degli anni sessanta partendo dal genio creativo del suo fondatore arch. Antonello Marastoni.

Oggi è composto dai due figli di Antonello, gli architetti Andrea e Luca Marastoni associati con l’ing. Gianluca Hartner.

All’interno dello studio sono presenti altri architetti, geometri e designer che permettono l’esecuzione dei progetti commissionati e l’approfondimento dei settori tematici; lo studio si avvale all’occorrenza di collaborazioni esterne per garantire sempre la massima efficienza produttiva.

E’ inoltre in grado di fornire una progettazione integrata completa in ogni aspetto funzionale, quali l’ambito statico, impiantistico e della sicurezza.

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo completo del progetto, dallo schizzo iniziale alla completa realizzazione. Per garantire il corretto svolgimento del cantiere lo studio si avvale al suo interno di tecnici specializzati che garantiscono la completa disponibilità in fase di cantiere seguendo sia la Direzione lavori che la contabilità di cantiere.

Una struttura articolata segue i vari settori di intervento garantendo la completa gestione delle diverse tipologie di lavoro, dall’edilizia privata alle grandi opere pubbliche.

Negli ultimi anni la crescente richiesta di progettazione integrata da parte degli enti governativi e delle grosse imprese ci ha consentito di sviluppare una buona esperienza nell’esecuzione di appalti pubblici sia in fase di progetto che in quella di gara ed esecuzione.

Lo studio è in possesso delle più efficienti dotazioni informatiche, software ed hardware, che vengono mantenute in costante aggiornamento in modo da garantire efficienza e sicurezza nel trattamento dei dati, inoltre, per gestire le commesse sviluppate nel centro Italia, possiede una sede distaccata a Cento in provincia di Ferrara