02arch è uno studio professione fondato a Milano, nel 2010.

I fondatori, Ettore Bergamasco & Andrea Starr, hanno acquisito una considerevole esperienza nella progettazione e gestione dei progetti, anche su interventi complessi, grazie alla loro continua cooperazione con studi di architettura leader nel loro settore, sia in Italia che in Europa.

Lo studio è coinvolto in differenti aspetti della disciplina architettonica come: il disegno del paesaggio, architettura e design; guardando ad ogni elemento come una precisa e singola operazione. Il principale campo di studio e progettazione son gli interni, in piccoli contesti, dove attraverso un approfondito studio delle condizione del vivere contemporaneo si sviluppa l'architettura dello studio. La filosofia architettonica si basa sulla relazione che si instaura tra il nuovo edificio e il tessuto urbano esistente in cui il nuovo elemento si posiziona. L'interesse nella progettazione è rivolto sia ad aree rurali che urbane con il medesimo approccio; alla ricerca delle relazioni nascoste tra architettura, paesaggio e natura.

Lo studio dunque ricerca e rifletta sulle forze e gli strumenti che condizionano l'architettura contemporanea. Il team è nato e si basa sulla ricerca svolta presso il Politecnico di Milano, con la collaborazione con i professori Consalez e Caravatti, su progetti di ampia scala.

Grazie al successo in due bandi di concorso internazionali e ad alcuni lavori privati, lo studio è stato in grado di fondarsi, e di porre le basi di un continuo processo di sviluppo e ricerca.

Lo studio è attualmente composto da 9 giovani ed innovativi architetti intorno ai 30 anni.