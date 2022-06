ITA:

“..Unicità e Modernità. Trasparenza e Purezza Formale. Scomporre la Forma giocando

con Luce e Materia. Segni decisi che donano carattere e reinterpretano il nostro quotidiano.”

La nuova collezione Home Decor di MICHELE MALIN DESIGN, per un living contemporaneo e proiettato all’avvenire.

ING:

"..Uniqueness and Modernity. Transparency and Purity Formal. Disassemble the Shape playing with Light and Matter. Decisive signs that give character and reinterpret our daily life.”

The new Home Decor collection MICHELE MALIN DESIGN, for a contemporary living projected into the future.